One UI 6.1 будет доступен только на флагманских смартфонах и планшетах.

Samsung запустила следующую волну обновлений One UI 6.1. Новая серия включает более старые флагманы, такие как Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Fold3 и Galaxy Tab S8 Ultra.

Samsung начала работу в мае, выполнив свое обещание распространить выпуск One UI 6.1 на большее количество устройств. Дебют состоялся в январе на Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra. Затем представили такое же обновление для устройств Galaxy S23, Galaxy Tab S9 и Galaxy Z пятого поколения. Они начали получать One UI 6.1 к концу марта.

Компания подтвердила, что добавит One UI 6.1 к флагманам, выпущенным в 2021 году: Galaxy S21, Galaxy Tab S8 и Galaxy Z Flip3. Samsung добавляет, что почти 80% владельцев Galaxy S23 Ultra уже обновились до One UI 6.1 в Европе.

Сборки One UI 6.1 уже поступили в продажу для флагманов 2021 и 2022 годов выпуска в Южной Корее. Компания планирует выпустит One UI 6.1 на следующие устройства: