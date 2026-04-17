Национальный мессенджер MАХ стремительно набирает популярность не только среди россиян. Так иностранные граждане тоже стали активно к нему подключаться, лидируют Узбекистан, Белоруссия и Казахстан, с которыми у России тесные экономические связи.

Надёжная и качественная связь ценилась во все времена, поэтому национальным мессенджером MАХ уже активно пользуются более 7 миллионов иностранных граждан. Этим достижением поделилась пресс-служба платформы. Также стало известно, что наибольшую популярность мессенджер приобрёл у жителей Узбекистана, Беларуси и Казахстана, которые стали основной иностранной аудиторией сервиса.

Согласно статистике разработчиков национального мессенджера, только в 2026 году иностранные пользователи переслали более 1 миллиарда сообщений и совершили примерно 220 миллионов звонков. В компании уточнили, что на сегодняшний день предоставляется регистрация гражданам 40 государств. А в ближайшем география сервиса расширится на страны СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Напомним, что MАХ (он же Max) является российским национальным мессенджером, разработанным для замены большинства западных сервисов и поддержки российского бизнеса и блогеров. Разработкой занимался холдинг VK, а прототипом сервиса стал китайский WeChat.

Аудитория платформы постоянно расширяется, так на начало апреля 2026 года в MАХ имелось примерно 110 миллионов пользователей, а ежедневно им пользуется более 80 миллионов человек.

