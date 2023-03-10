Вредоносная программа Xenomorph для Android, в которой добавлены значительные возможности для проведения вредоносных атак, включая новую систему автоматизированных переводов (ATS) и возможность кражи учетных данных для 400 банков.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

реклама

Впервые Xenomorph был замечен компанией ThreatFabric в феврале 2022 года, которая обнаружила первую версию банковского трояна в магазине Google Play, где он собрал более 50 000 загрузок. Эта первая версия была нацелена на 56 европейских банков, использующаяся для оверлейных атак и злоупотребляя разрешениями Accessibility Services для перехвата уведомлений с целью кражи одноразовых кодов.

Разработка вредоносной программы продолжалась в течение 2022 года ее авторами, компанией "Hadoken Security", но ее новые версии никогда не распространялись в больших объемах. Вместо этого Xenomorph v2, который был выпущен в июне 2022 года, имел лишь короткие всплески тестовой активности. Однако вторая версия отличалась полной переработкой кода, что сделало ее более модульной и гибкой.

Xenomorph v3 гораздо более способный и зрелый, чем предыдущие версии, и способен автоматически похищать данные, включая учетные данные, остатки на счетах, выполнять банковские операции и завершать перевод средств. "Благодаря этим новым функциям Xenomorph теперь способен полностью автоматизировать всю цепочку мошенничества, от заражения до вывода средств, что делает его одним из самых продвинутых и опасных троянов Android Malware в обращении", - предупреждает ThreatFabric.

ThreatFabric сообщает, что, скорее всего, Hadoken планирует продавать Xenomorph операторам через платформу MaaS (malware as a service), и запуск веб-сайта, продвигающего новую версию вредоносной программы, укрепляет эту гипотезу. В настоящее время Xenomorph v3 распространяется через платформу 'Zombinder' в магазине Google Play, выдавая себя за конвертер валют и переключаясь на использование значка Play Protect после установки вредоносной полезной нагрузки.

Последняя версия Xenomorph нацелена на 400 финансовых учреждений, в основном из США, Испании, Турции, Польши, Австралии, Канады, Италии, Португалии, Франции, Германии, ОАЭ и Индии.

В число таких учреждений входят Chase, Citibank, American Express, ING, HSBC, Deutsche Bank, Wells Fargo, Amex, Citi, BNP, UniCredit, National Bank of Canada, BBVA, Santander и Caixa. Список слишком обширен, чтобы приводить его здесь, но компания ThreatFabric перечислила все банки-мишени в приложении к своему отчету.

Кроме того, вредоносная программа нацелена на 13 криптовалютных бирж, включая Binance, BitPay, KuCoin, Gemini и Coinbase.

Наиболее заметной особенностью новой версии Xenomorph является фреймворк ATS, который позволяет киберпреступникам автоматически извлекать учетные данные, проверять баланс счета, проводить транзакции и красть деньги из целевых приложений без выполнения удаленных действий.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Вместо этого оператор просто отправляет JSON-скрипты, которые Xenomorph преобразует в список операций и автономно выполняет их на зараженном устройстве.