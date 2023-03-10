Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Pavelshakh За пост начислено вознаграждение
Вирус Xenomorph для Android похищает данные 400 банков и криптобирж
Вредоносная программа Xenomorph для Android, в которой добавлены значительные возможности для проведения вредоносных атак, включая новую систему автоматизированных переводов (ATS) и возможность кражи учетных данных для 400 банков.
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

реклама

Впервые Xenomorph был замечен компанией ThreatFabric в феврале 2022 года, которая обнаружила первую версию банковского трояна в магазине Google Play, где он собрал более 50 000 загрузок. Эта первая версия была нацелена на 56 европейских банков, использующаяся для оверлейных атак и злоупотребляя разрешениями Accessibility Services для перехвата уведомлений с целью кражи одноразовых кодов.

Разработка вредоносной программы продолжалась в течение 2022 года ее авторами, компанией "Hadoken Security", но ее новые версии никогда не распространялись в больших объемах. Вместо этого Xenomorph v2, который был выпущен в июне 2022 года, имел лишь короткие всплески тестовой активности. Однако вторая версия отличалась полной переработкой кода, что сделало ее более модульной и гибкой.

Xenomorph v3 гораздо более способный и зрелый, чем предыдущие версии, и способен автоматически похищать данные, включая учетные данные, остатки на счетах, выполнять банковские операции и завершать перевод средств. "Благодаря этим новым функциям Xenomorph теперь способен полностью автоматизировать всю цепочку мошенничества, от заражения до вывода средств, что делает его одним из самых продвинутых и опасных троянов Android Malware в обращении", - предупреждает ThreatFabric.

ThreatFabric сообщает, что, скорее всего, Hadoken планирует продавать Xenomorph операторам через платформу MaaS (malware as a service), и запуск веб-сайта, продвигающего новую версию вредоносной программы, укрепляет эту гипотезу. В настоящее время Xenomorph v3 распространяется через платформу 'Zombinder' в магазине Google Play, выдавая себя за конвертер валют и переключаясь на использование значка Play Protect после установки вредоносной полезной нагрузки.

Последняя версия Xenomorph нацелена на 400 финансовых учреждений, в основном из США, Испании, Турции, Польши, Австралии, Канады, Италии, Португалии, Франции, Германии, ОАЭ и Индии.

В число таких учреждений входят Chase, Citibank, American Express, ING, HSBC, Deutsche Bank, Wells Fargo, Amex, Citi, BNP, UniCredit, National Bank of Canada, BBVA, Santander и Caixa. Список слишком обширен, чтобы приводить его здесь, но компания ThreatFabric перечислила все банки-мишени в приложении к своему отчету.

Кроме того, вредоносная программа нацелена на 13 криптовалютных бирж, включая Binance, BitPay, KuCoin, Gemini и Coinbase.

Наиболее заметной особенностью новой версии Xenomorph является фреймворк ATS, который позволяет киберпреступникам автоматически извлекать учетные данные, проверять баланс счета, проводить транзакции и красть деньги из целевых приложений без выполнения удаленных действий.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Вместо этого оператор просто отправляет JSON-скрипты, которые Xenomorph преобразует в список операций и автономно выполняет их на зараженном устройстве.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#android #binance #банки #вирусы #криптобиржи #криптокошельки #банкинг #кража данных #threatfabric #xenomorph
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Вторая предварительная версия Android 14 для разработчиков запрещает незаметно делать скриншоты
Исследователи безопасности обнаружили вредоносное ПО, замаскированное под пакет PyPI
Binance ограничил для россиян покупку долларов и евро из-за санкций
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Чем закончился российский «удар возмездия» по Украине
51
Уехавшие от мобилизации в Грузию покидают страну из-за начавшихся протестов
98
Инсайдеры предсказывают платформе AMD AM5 поддержку модулей DDR5 24/48 ГБ в прошивке AGESA 1.0.0.7
1
Пригожин рассказал в чём секрет успеха ЧВК "Вагнер" и почему вагнеровцы самые боеспособные
8
Нидерланды введут новые ограничения на поставку литографического оборудования в Китай к лету
+
На Украине заявили о шести гиперзвуковых «Кинжалах», применённых ВС РФ в ходе сегодняшнего ракетного удара
12
ЧВК "Вагнер" выдавили украинские силы из населённого пункта Дубово-Василевка
2
В Киев прилетело сразу 6 гиперзвуковых «Кинжалов» - ракету не использовали уже больше полугода
3
Пригожин опять заявил, что проблемы с обеспечением ЧВК «Вагнер» снарядами не решены
35
В Европе заявили, что дешёвые энергоресурсы для ЕС остались в прошлом
15
Вторая предварительная версия Android 14 для разработчиков запрещает незаметно делать скриншоты
+
46 смартфонов Xiaomi получили финальную прошивку MIUI 14 на Android 13 на утро 8 марта 2023г
4
Надувные HIMARS, M777 и танки массово делают в Чехии для Украины
11
Опубликован полный список достижений Cities: Skylines 2 - разбор информации
1
Новая память Corsair DDR5 на 192Gb уже продаётся за 750 долларов
+
Согласно исследованию, озоновый слой Земли уменьшился на 10% из-за дыма от лесных пожаров
+
Российский танк Т-90М "Прорыв" признан лучшим танком СВО
13
Call of Duty - одно из самых токсичных сообществ согласно исследованию WordTips
2
Рамзан Кадыров рассказал об украденном у него коне за 10 млн$ в Чехии
18
ВС РФ обрушили на ВСУ "гиперзвуковое возмездие" используя истребительную авиацию и боевые корабли
4

Популярные статьи

Почему Иран отказался от покупки российских ЗРК С-400 "Триумф"
11
Атомные подводные лодки ВМФ РФ, появившиеся у берегов США, вызвали тревогу в Пентагоне
16
12 оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых ПК весной 2023 года
25
Разгон ПК комплектующих не нужен, так как является бессмысленным и вредным занятием
69
Microsoft закапывает Starfield и выбывает из гонки консолей
21
Почему AMD Radeon 6700 XT и 6750 XT в 2023 году - лучшие видеокарты для покупки
55
Windows 10 или Windows 11 — разбираемся, что лучше для игр в 2023 году
26
Dying Light 2: Stay Human - очень краткий обзор
6
Главные игры марта 2023 года
7
Почему РФ не наносит ударов «Кинжалами» по центрам принятия решений в Киеве – версия полковника РФ
18

Сейчас обсуждают

Neshesha
14:28
и производительность кал) за эту цену
Почему AMD Radeon 6700 XT и 6750 XT в 2023 году - лучшие видеокарты для покупки
Neshesha
14:27
кто тебе мешает заказать из другого региона с другой ценой? Ты наверное не понимаешь как работает этот график, раз написал полную чушь. Какую версию 3070 ты получишь за 40к? Хотя таких цен я не видел....
Почему AMD Radeon 6700 XT и 6750 XT в 2023 году - лучшие видеокарты для покупки
Neshesha
14:25
скажи мне умница, зачем тебе ползунок регулировки вольтажа GPU? Или додуматься не судьба?
Почему AMD Radeon 6700 XT и 6750 XT в 2023 году - лучшие видеокарты для покупки
LorDex
14:23
На самом деле график $/FPS от лукавого. Туда можно добавить 1050ti и она там будет на первом месте со своими средними 12 кадрами. В СПб 3070 и 6700 стоят практически одинаково на данный момент ~ от 40...
Почему AMD Radeon 6700 XT и 6750 XT в 2023 году - лучшие видеокарты для покупки
Игнат Тверской
14:21
Потому что наш лидер - просчитался. Всё что он знает о мире - это информация с папочек которые приносят к нему. Интернетом он НЕ пользуется - и сам это не скрывает. Ему рассказали что укропы только ...
Почему Китай может вооружить армию России для победы в конфликте на Украине
Николай Тищенко
14:17
"Но мне не надо ставить кучу сторонних утилит, чтобы допилить частоты и вольтажи, обороты кулеров и тд." Скажика мне, любезный, а как мне а радеоновских драйверах установить power limit видюшки на 80,...
Почему AMD Radeon 6700 XT и 6750 XT в 2023 году - лучшие видеокарты для покупки
RadeoForce
14:16
а почему 5800X3D + 4070ти, но 12900К + 4080? Кеша же в играх быстрее, чем 12900К, если говорить о стоковом состоянии. В разгоне - паритет
12 оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых ПК весной 2023 года
baran
14:16
Вот с таким процом наконец-то и раскроется RX580, интересно как танки пойдут на максималках
56-ядерный Intel Xeon W9-3495X разогнали до 5,4 ГГц по всем ядрам — установлен рекорд Cinebench R23
Сергей
14:15
Обычный протест? Со сжиганием российского флага, коктейлями молотова, требованиями отставки правительства и возврата Абхазии. Это обычные протесты? Русская элита😂 Не смеши, клоун🤡
Уехавшие от мобилизации в Грузию покидают страну из-за начавшихся протестов
RadeoForce
14:14
вопрос, в каком месте интел "до сих пор обходит амд"?
Почему использование продукции AMD может привести только к финансовым потерям и разочарованию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем