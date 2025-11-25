Голосование проходит в 11-ти различных категориях. От «Игры года» до «Лучший саундтрек». Среди номинантов Clair Obscur: Expedition 33, Dispatch и Umamusume: Pretty Derby. После голосования пользователи получат памятный значок в профиль.

В Steam началось ежегодное голосование за претендентов на премию Steam Awards. Steam Awards. Пользователи Steam могут выбрать игры 2025 года, которые пройдут в финал голосования. Финалисты будут определены в ходе зимней распродажи Steam, в рамках которой состоится финальное голосование.

В категории «Игра года» на этот раз сразу три аниме-игры – симулятор девочек-лошадок Umamusume: Pretty Derby, футбольная РПГ Inazuma Eleven: Victory Road и экшен Wuthering Waves. Противостоит им кооперативная игра про восхождение Peak, супергероика Dispatch, экшен Clair Obscur: Expedition 33, экстракшн-экшены Escape from Duckov и ARC Raiders, самурайский экшен Where Winds Meet, стратегия Europa Universalis V и симулятор дома на колесах RV There Yet?. Интересно, что те же игры номинированы в категории «Самый инновационный геймплей». Возможно, это ошибка Steam.

В категории «Любимое дитя» пользователь может выбрать игру, в которую играл раньше. Но если такой игры нет, система подскажет популярные игры для голосования.

Другие номинации этого года – «Устройтесь поудобнее» для игр с расслабляющей атмосферой, «Лучшая игра с выдающимся сюжетом», «Лучший саундтрек», «Лучшая игра, которая вам не даётся» для сложных игр, «Выдающийся визуальный стиль», кооперативная «Друг познаётся в игре», «Игра года в виртуальной реальности» и «Лучшая игра на Steam Deck».

Во время голосования можно пропустить определённые категории. После завершения голосования пользователь Steam получит в свой профиль памятный значок под названием «Отборочный комитет премии Steam 2025 года». У этого значка есть четыре уровня прокачки.

Голосование завершится 1 декабря в 21:00 по московскому времени. Результаты будут известны только после зимней распродажи, 3 января 2026 года, также в 21:00 по Москве.