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Levi
Call of Duty: Warzone mobile запустят по всему миру 21 марта
Call of Duty: Warzone Mobile глобальный запуск 21 марта. Бесплатная игра, объединяющая миллионы игроков, предлагает новый уровень мобильного качества.

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Верданск и Остров Возрождения, известные локации во вселенной Call of Duty, вновь представлены в мобильном формате, предлагая королевскую битву и многопользовательские режимы. Игроки могут участвовать в боевых действиях Call of Duty, прогрессируя с помощью улучшений оружия и боевого пропуска, а также совместно использовать достижения в Call of Duty: Modern Warfare III и Call of Duty: Warzone.
За прошедший год Call of Duty: WarzoneTM Mobile прошла этап ограниченного выпуска, в ходе которого были собраны отзывы пользователей, устранены ошибки и оптимизирована игра. Результатом этих совместных усилий стали многочисленные крупные обновления, исправления ошибок и включение нового контента и функций.

Мы рады объявить о глобальной доступности этой бесплатной игры Call of Duty 21 марта 2024 года как на платформах iOS, так и на Android. Запуск будет включать в себя две обширные карты – популярный Верданск и остров Возрождения – наряду с целым рядом многопользовательских карт, таких как Shipment и Shoot House. Игра предлагает гибкие возможности управления и доступности, а также совместное прохождение, позволяющее игрокам повышать уровень оружия, опыта и многого другого в сотрудничестве с Call of Duty: Modern Warfare III и Call of Duty: WarzoneTM. Эта интеграция по-новому объединяет игроков со всей франшизы Call of Duty.

Во время мероприятия Call of Duty Next мы сообщили, что предварительную регистрацию прошли 45 миллионов игроков, и карта Королевской битвы Rebirth Island будет выпущена по всему миру сразу после запуска. Мы рады сообщить, что благодаря огромной поддержке фанатов по всему миру количество предварительных регистраций превысило 50 миллионов.

#игры #call of duty warzone #релиз #call of duty warzone mobile
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