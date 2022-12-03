Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
LastPass снова подвергся взлому, и на этот раз украдены данные о клиентах
Однако пароли пользователей не были раскрыты при взломе данных, поскольку LastPass защищает эти данные с помощью сквозного шифрования.
рекомендации
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 Ti дешевле 50 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!

реклама

Генеральный директор менеджера паролей LastPass Карим Тубба опубликовал сообщение в блоге на веб-сайте компании, раскрывающее недавнее нарушение безопасности. Согласно сообщению этот инцидент затронул как LastPass, так и ее дочернюю компанию GoTo. С помощью фирмы по кибербезопасности Mandiant LastPass определила, что злоумышленники стоящие за этим недавним инцидентом, смогли получить доступ к некоторой информации о клиентах. Однако пароли пользователей не были раскрыты при взломе данных, поскольку LastPass защищает эти данные с помощью сквозного шифрования.

Это новое нарушение безопасности произошло вслед за нарушением безопасности LastPass в августе. Это более раннее нарушение затронуло среду разработки компании, которая как утверждает LastPass, не хранит данные клиентов и изолирована от производственной среды. Тем не менее злоумышленники смогли получить несанкционированный доступ к некоторому исходному коду LastPass и конфиденциальной информации, хранящейся в среде разработки.

Теперь расследование новой утечки данных LastPass показало, что злоумышленники использовали информацию украденную в ходе предыдущей утечки, для проведения новой атаки, которая затронула информацию о клиентах. Украденная информация хранилась в неназванном стороннем облачном хранилище, совместно используемом как LastPass, так и GoTo. Обе компании еще не раскрыли, к какой информации о клиентах могли получить доступ злоумышленники. Все что мы знаем это то, что пароли клиентов должны быть в безопасности независимо от того какая информация была украдена, поскольку шифрование с нулевым разглашением LastPass не позволяет как злоумышленникам, так и собственным сотрудникам компании получить доступ к закрытым ключам, которые расшифровывают пароли клиентов.

рекомендации
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Core i9 12900 - цена снижена на 10%
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
13600K очень дешево в Регарде
Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b>
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#кибербезопасность #lastpass
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Хакеры внедряют вредоносное ПО в VPN-приложения для Android
Киберэксперт рассказал россиянам, как избавиться от слежки через мобильный телефон
Очередной взлом LastPass поставил под угрозу пользовательские данные
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новогодняя распродажа бесплатных игр в Epic Games подтверждена: магазин раздаст 15 тайтлов
9
Видеокарты в России дешевеют ниже РРЦ - капитуляция майнеров все очевиднее
16
Китайские майнеры распродают видеокарты на Aliexpress за бесценок – Radeon RX 580 стоит всего 5000р
18
Одноразовый разведывательный дрон Взор прошел испытания в СВО и готов к массовому производству
4
Сколько будет стоит рубль в 2023 году, и почему экономике РФ грозит высокая инфляция и падение ВВП
22
Сколько стоит видеокарта для нормального геймера, и стоит ли смотреть в сторону AMD
45
На AliExpress за GTX 1060 просят всего 5 тыс. руб., а а GTX 1660 Ti – 9 тыс. руб.
8
NVIDIA выпустила мощный графический процессор с 48Gb видеопамяти и 18 176 ядрами
7
Процессор или видеокарта – что важнее для игрового ПК и почему флагман – это неудачная инвестиция
34
Средне-бюджетные видеокарты поколения RTX 3000 подорожали в США на 200%
2
Что не так с ценами на процессоры в магазинах РФ, и какие игровые камни купить 1 декабря 2022г
8
Китайская YMTC первой в мире начала производство 232-слойных микросхем памяти 3D NAND
8
Новый ролик по Modern Warfare 2 демонстрирует проблему "кемперства" в шутере
1
POCO X5 Pro 5G выйдет в трех региональных вариантах
+
Windows 10 упала ниже 70% в статистике StatCounter
19
Какую видеокарту купить, если денег мало, но очень хочется сэкономить
7
Три новых электрокара появятся у Skoda к 2026 году
1
Третья по размеру криптовалютная биржа Kraken составила план выживания в криптовалютную зиму
1
Видеокарты Sapphire Radeon RX 7900 будут оснащены испарительной камерой
11
Авторы Jagged Alliance 3 поделились свежими скриншотами проекта и его видением
1

Популярные статьи

10 бесплатных утилит, которые стоит установить сразу после установки Windows в 2022 году
42
И снова поговорим про Linux системы, почему они не всегда пригодны для использования в ноутбуках
67
О секретном вооружении России, назначение которого скрывается
126
По мнению Урсулы фон дер Ляйен Украина в ходе СВО потеряла 100 000 человек и почему это так
116
Почему США и Европа не вернут России $300 миллиардов, и когда начнётся конфискация
116
История о том, как Польша, Дания и Норвегия пытались заменить газ из РФ, но у них ничего не вышло
63
Обзор и разгром фильма "Ламборгини: Человек-легенда"
23
Ретро: Лютый тест и обзор ноутбука HP Compaq Evo N800c с разборкой, таблицами и 100500 фото
11
SCMP: Китай скопировал российский самолет и построил свой самый совершенный истребитель
84
История ордена ассасинов, от основания до консервации после разгрома и возрождения в наши дни
+

Сейчас обсуждают

Slow Mo
01:24
RTX 4090 vs RX 7900 XTX vs RTX 4080 vs RX 7900 XT Gameplay
Магазины РФ начали скидывать цены на флагманы NVIDIA – почему с покупкой пока стоит повременить
Slow Mo
01:17
Магазины РФ начали скидывать цены на флагманы NVIDIA – почему с покупкой пока стоит повременить
Slow Mo
01:06
Ждем
Магазины РФ начали скидывать цены на флагманы NVIDIA – почему с покупкой пока стоит повременить
Авторитет
01:06
Я курю сигареты я курю ганджубас, потому что я вор в законе и мне можно.
Какие ракеты США могут поставить на Украину, но "никогда" не поставят
Родион Вестов
01:04
Гиперзвуковые ракеты у сша? Автор, ты что куришь? У сша рабочего гиперзвука даже в опытных вариантах нет, не то, что в серийных. Лет через 5-7 не раньше возможное появление в войсках при таком развити...
Какие ракеты США могут поставить на Украину, но "никогда" не поставят
antej90
01:02
Росмийский Мой офис хорош и без рекламы. Бесплатный для домашнего использования.
10 бесплатных утилит, которые стоит установить сразу после установки Windows в 2022 году
Мимо
00:46
А ты в курсе, что МРТ не показывает наличие чего либо, кроме наличия кровеносных сосудов?
О секретном вооружении России, назначение которого скрывается
Матвей Краев
00:45
Хахаха майнеры, после этих майнеров норм карту купить нереально, поэтому так дешево и стоят.
Китайские майнеры распродают видеокарты на Aliexpress за бесценок – Radeon RX 580 стоит всего 5000р
Stupid Miner
00:44
240гц в qhd смотрю вообще зажопили .
OnePlus выходит на рынок мониторов для ПК
Мимо
00:43
По отношению к войсковым операциям - ни о чём.
О секретном вооружении России, назначение которого скрывается
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем