Приготовьтесь никогда больше не узнать, что реально а что нет.

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Реалистичные изображения, созданные нейронными сетями ИИ, сейчас в моде. Изображения, подобные этим созданным искусственным интеллектом Duke Nukems, стали вирусными из-за их реалистичности. В то время как ИИ, такие как DALLE-2, могут творить чудеса Photoshop, все это станет намного более интересным по мере перехода к 3D.

GAN - это популярная модель машинного обучения, которая сравнивает две нейронные сети друг с другом, чтобы делать более точные прогнозы. Она уже доказала свою эффективность для воссоздания 2D-изображений, и, согласно MarketTechPost, исследователи из Стэнфорда применили его для создания мощных 3D-изображений.

Исследователи называют эту модель ИИ EG3D. Она берет 2D-изображения GAN с высоким разрешением и перемещает их в третье измерение. EG3D делает это гораздо менее требовательно к компьютеру и более точно, чем предыдущие попытки, и даже может похвастаться возможностью управлять им на ноутбуках. Github рекомендует для нее от 1 до 8 высокопроизводительных графических процессоров Nvidia.

Это достигается за счет того, что нейронные сети ИИ обучаются на полученной топографии из 2D-изображений до тех пор, пока не будет достигнут необходимый результат. Это привело к тому, что команда создала несколько очень реальных изображений лиц людей с разных ракурсов.

Самым большим недостатком этих творений является то, что их сложно редактировать и улучшать. Благодаря тому, что они создаются искусственным интеллектом, они не совсем смоделированы в Blender, чтобы ими можно было манипулировать по прихоти пользователя. Другая модель машинного обучения, разработанная Университетом Висконсина, под названием GiraffeHD, которая позволяет определять и выбирать различные переменные в этих изображениях, вероятно, будет большим подспорьем на следующем этапе этих технологий.

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При этом из-за того, как генерируются эти 3D-изображения, может пройти некоторое время, прежде чем мы увидим их в играх. Возможность генерировать 3D-изображения из уже созданных 2D-изображений может стать огромным благом для отрасли, но до этого еще далеко.