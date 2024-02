Компания предлагает еще одну версию сертифицированного WHQL драйвера с большими преимуществами.

Драйверы, сертифицированные WHQL, означают, что они "тщательно протестированы Intel, прошли тестирование Windows Hardware Lab Kit на различных платформах и конфигурациях и подписаны Microsoft" как совместимые с Windows.

реклама

Выпуски драйверов Intel не относящиеся к WHQL также "тщательно протестированы" и предлагают "то же функциональное качество, что и драйверы сертифицированные WHQL", просто они еще не подписаны Microsoft, поскольку они не завершили полный комплект тестирования Windows Hardware Lab Kit.

О последнем здесь не стоит беспокоиться, поскольку пакет драйверов Intel 31.0.101.5333 WHQL является его последней версией. Главными моментами являются оптимизация Game On для Last Epoch и обновление DirectX 12 для Sea of Thieves. Однако действительно выделяется еще один уровень прироста производительности в ряде игр, кульминацией которого стал заявленный прирост на 155% в Just Cause 4 (DX11).

По сути здесь работают постоянные усилия Intel по обеспечению производительности, соответствующей ожиданиям от игр, как старых, так и новых. Arc по-прежнему является относительно новой архитектурой по большому счету, и она быстро развивается.

Большая часть заявленного прироста FPS скромнее, чем в Just Cause 4, хотя многие игры якобы имеют двузначный прирост производительности при разрешении 1080p, в большинстве случаев при средних внутриигровых настройках. Сюда входит Palworld, хит ставший второй игрой в истории Steam, в которую одновременно играют более 2 миллионов игроков.

Владельцы Arc могут установить последнее обновление драйвера графического процессора с помощью программного обеспечения Intel или перейти на страницу загрузки драйверов графического процессора Arc, чтобы загрузить и установить его вручную.