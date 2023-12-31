Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123
Steam представляет самые продаваемые и самые популярные игры 2023 года
Во время продолжающейся зимней распродажи Steam Valve только что опубликовала список "Лучших игр 2023 года", который не следует путать с наградами Steam Awards. В этом списке собраны игры года в общем порядке валового дохода, многие из которых доступны с большими скидками.

реклама

Эти данные особенно интересны, поскольку Valve не публикует финансовые отчеты, т.к. в этом нет необходимости. Все те финансовые отчеты, которые вы видите о других крупных компаниях, основаны на нормативных требованиях к публичным организациям разглашать эту информацию. Valve по-прежнему находится в частной собственности, поэтому компания не обязана публиковать эти данные, но она все равно делает это.

реклама

В этот список не будут включены деньги, заработанные конкретной игрой в Microsoft Store, Epic Games Store или на другой платформе (например Xbox). Мы также должны иметь в виду, что список не упорядочен. Порядок игр перечисленных в каждом рейтинге является случайным. Тем не менее, это увлекательный взгляд на то, на что тратят деньги геймеры Steam.

Общий список "Лучших продаж" можно дополнительно отфильтровать по категориям "Новинки", "Самые популярные", "Ранний доступ", "Steam Deck", "С контроллером" и "VR". Список новинок ограничен играми вышедшими в 2023 году, в то время как в списке "Самые популярные" игры оцениваются по наибольшему количеству одновременных игроков, а не по игровому времени (которое легко подделать). В категории "Ранний доступ" фактически перечислены игры выпущенные EA в этом году, а последние три категории говорят сами за себя.

В списке лидеров продаж в высшей "платиновой" категории можно увидеть знакомые названия, такие как Dota 2 и Counter-Strike 2, а также вполне ожидаемые отмеченные наградами игры, такие как Baldur's Gate 3, Hogwarts Legacy и Cyberpunk 2077 (благодаря расширению Phantom Liberty). Здесь также появляются крупнейшие игры с многопользовательскими онлайн-сервисами, такие как Destiny 2, PUBG Battlegrounds, Apex Legends и, конечно же Call of Duty. Однако есть еще несколько неожиданных откровений, в том числе инди-игра на выживание Sons of the Forest и, что несколько удивительно, Starfield, количество положительных отзывов о которой в Steam упало до 28%.

Спустя год после выпуска Elden Ring продолжала показывать высокие продажи, в этом году она была переведена в золотую категорию. В эту категорию добавились такие игры, как Warframe, Rainbow Six: Siege, War Thunder и Dead by Daylight, а также Armored Core VI: Fires of Rubicon от FromSoftware. Неплохо для сложной экшн-игры с относительно ограниченной привлекательностью. Примечательно, что GTA V впервые попадает в золотую категорию вместе с Red Dead Redemption II.

Анализируя данные, можно сделать несколько интересных наблюдений при сравнении общих лидеров продаж с новинками. Как вы возможно уже заметили в приведенном выше списке, большинство самых продаваемых игр не были новыми играми вышедшими в этом году, что позволяет предположить, что все больше и больше геймеров отдают предпочтение играм с многопользовательскими онлайн-сервисами.

Тем не менее, в этом году было несколько крупных релизов. К вышеупомянутым Baldur's Gate 3, Hogwarts Legacy, Armored Core VI: Fires of Rubicon, Sons of the Forest и Starfield в платиновой категории присоединились Remnant II, ремейк Resident Evil 4, Street Fighter 6, Cities Skylines II, Payday 3, Star Wars Jedi Survivor, и FC24 от EA.  Многие из этих игр оказались в серебряной или бронзовой категории в общем списке самых продаваемых игр.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Если вам интересно, зайдите на страницу Steam лучшее за 2023 год, чтобы посмотреть, но при этом убедитесь, что вы не вошли в Steam, потому что любые игры которые вы отметили как "игнорируемые", будут скрыты с этой страницы, поэтому либо выйдите из системы, либо откройте ее в окне инкогнито.

#steam valve
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВКС РФ вторые сутки подряд бьют гиперзвуковыми "Кинжалами" по объектам в Кривом Роге и Кропивницком
29
В сеть просочились кадры боя между двумя отрядами ВСУ
7
Razr+ может получить обновление чипа, новый дизайн и возможности искусственного интеллекта
+
Эксперты из США констатировали, что система ПВО Украины не может перехватить крылатые ракеты X-22
14
Авария с участием Tesla Cybertruck показала прочность кузова из нержавеющей стали
2
Стали известны функции искусственного Samsung Galaxy S24
5
Марсоход НАСА Curiosity снял этот удивительный таймлапс марсианского дня
2
TSMC откроет самое современное предприятие по производству полупроводников в Японии
+
CNN: Надежды Украины на победу в текущем конфликте меркнут
10
Агентура РФ из Харькова подтвердила эффективность сегодняшнего ракетного воздействия на ГУР и СБУ
1
Облегченная ОС Windows 11 для Arm64 становится более компактной
3
В преддверии Нового года Amazon значительно снизила цену на iPhone 15
3
В ночь с 31 на 1 ВКС России вновь ударили по военному аэродрому в Староконстантинове
+
Самые громкие провалы 2023 года в технологиях по версии технологического института из Массачусетса
1
Процессоры AMD Ryzen 9000 Zen 5 и Zen 6 будут поддерживать существующие материнские платы B650/X670
11
ВСУ под Купянском лишились очередного Leopard 2
+
В России построили уникальный алюминиевый мост
2
Figaro: Путин ждёт от США величайший подарок в 2024 году и никуда не спешит, уверенный в своих силах
8
Украина хочет закупить новую модификацию гаубицы "Цезарь" с искусственным интеллектом
5
Steam Deck от компании Valve с 512 ГБ памяти стоит дешевле, чем с 64 ГБ
+

Популярные статьи

Солнечный зонд NASA «Паркер» собирается «прикоснуться к Солнцу»
6
2023 год стал прорывным для игровых консолей Sony PlayStation 5
9
На Западе озвучили три возможных сценария развития боевых действий в 2024 году
13
На задворках Солнечной системы может "обитать" странная черная дыра
6
Выпущен очередной кривой дистрибутив Linux - Chimbalix 23.1 Alphachi
7

Сейчас обсуждают

REALpredatoR
02:35
У меня лежит просто неимоверная куча того что вы собираете. коробка процов, немного видяшек, ведро оперативной памяти, даже пару кажется работающих сборок на Pentium 2-3. Нннада? :)
ATi Radeon HD 2900 XT 1Gb GDDR4 512bit и ещё 6 видеокарт в мою коллекцию
REALpredatoR
02:32
Так и не понял зачем нужен Linux, если есть Windows... с Новым Годом :)
Выпущен очередной кривой дистрибутив Linux - Chimbalix 23.1 Alphachi
Александр Пурвин
02:24
Нам то зачем эта параноя?
Россия намерена достичь углеродной нейтральности к 2050 году
botph
02:23
Так это Х-22, а не баллон от пропана набитый тротилом и запускаемый из ржавой канализационной трубы. Оказалось что воевать с равным противником сложно. А то что работает против папуасов, совсем не хо...
ВКС РФ вторые сутки подряд бьют гиперзвуковыми "Кинжалами" по объектам в Кривом Роге и Кропивницком
Kira625
02:20
До конца новогодних каникул есть ещё много времени, вовремя.. ;)
Для Heroes of Might and Magic III Horn of the Abyss вышло долгожданное и крупнейшее обновление с новым замком и кампанией
Kira625
02:19
Дизайнеры они такие. Они сидят на каких-то особых грибах, нормальным людям их не понять ;)
Дизайнер DeLorean считает Cybertruck настоящим произведением искусства
Kira625
02:18
Продажа это действия по формуле "товар" <-> "деньги" и соответственно возможна только при наличии у покупателя денег. А то чем собираются заняться норвежцы это что-то другое, наверняка для этого тоже ...
Норвегия разрешила прямую продажу вооружений Украине
Waramagedon
02:17
В том что райзен 5 обгоняет 7
Ryzen 7 5800X3D на АМ4 vs Ryzen 7 7700X на АМ5 – почему новый сокет дороже и стоит ли переплачивать
Squalla
02:14
в статье речь про практику, он писал про теорию. и да некоторые пешеходы знают пдд лучше чем огромная масса водителей. как то видел обсуждение дтп, куча людей спорили про знаки при работающем светофор...
В 2024 году в России изменится порядок получения водительских прав
Артем Фролов
02:13
Был чудный стандарт мониторов 4:3. Вмещал себя кучу инфы при небольшой диагонали. В угоду кинофильмам изобрели всякие 16:9 и прочую 32на х хрень, которая при огромной диагонали, для работы откровенно ...
В Linux придумали поворачивать монитор на любой угол — поворот на 22° стал лучшим для программистов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем