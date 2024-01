Во время продолжающейся зимней распродажи Steam Valve только что опубликовала список "Лучших игр 2023 года", который не следует путать с наградами Steam Awards. В этом списке собраны игры года в общем порядке валового дохода, многие из которых доступны с большими скидками.

Эти данные особенно интересны, поскольку Valve не публикует финансовые отчеты, т.к. в этом нет необходимости. Все те финансовые отчеты, которые вы видите о других крупных компаниях, основаны на нормативных требованиях к публичным организациям разглашать эту информацию. Valve по-прежнему находится в частной собственности, поэтому компания не обязана публиковать эти данные, но она все равно делает это.

В этот список не будут включены деньги, заработанные конкретной игрой в Microsoft Store, Epic Games Store или на другой платформе (например Xbox). Мы также должны иметь в виду, что список не упорядочен. Порядок игр перечисленных в каждом рейтинге является случайным. Тем не менее, это увлекательный взгляд на то, на что тратят деньги геймеры Steam.

Общий список "Лучших продаж" можно дополнительно отфильтровать по категориям "Новинки", "Самые популярные", "Ранний доступ", "Steam Deck", "С контроллером" и "VR". Список новинок ограничен играми вышедшими в 2023 году, в то время как в списке "Самые популярные" игры оцениваются по наибольшему количеству одновременных игроков, а не по игровому времени (которое легко подделать). В категории "Ранний доступ" фактически перечислены игры выпущенные EA в этом году, а последние три категории говорят сами за себя.

В списке лидеров продаж в высшей "платиновой" категории можно увидеть знакомые названия, такие как Dota 2 и Counter-Strike 2, а также вполне ожидаемые отмеченные наградами игры, такие как Baldur's Gate 3, Hogwarts Legacy и Cyberpunk 2077 (благодаря расширению Phantom Liberty). Здесь также появляются крупнейшие игры с многопользовательскими онлайн-сервисами, такие как Destiny 2, PUBG Battlegrounds, Apex Legends и, конечно же Call of Duty. Однако есть еще несколько неожиданных откровений, в том числе инди-игра на выживание Sons of the Forest и, что несколько удивительно, Starfield, количество положительных отзывов о которой в Steam упало до 28%.

Спустя год после выпуска Elden Ring продолжала показывать высокие продажи, в этом году она была переведена в золотую категорию. В эту категорию добавились такие игры, как Warframe, Rainbow Six: Siege, War Thunder и Dead by Daylight, а также Armored Core VI: Fires of Rubicon от FromSoftware. Неплохо для сложной экшн-игры с относительно ограниченной привлекательностью. Примечательно, что GTA V впервые попадает в золотую категорию вместе с Red Dead Redemption II.

Анализируя данные, можно сделать несколько интересных наблюдений при сравнении общих лидеров продаж с новинками. Как вы возможно уже заметили в приведенном выше списке, большинство самых продаваемых игр не были новыми играми вышедшими в этом году, что позволяет предположить, что все больше и больше геймеров отдают предпочтение играм с многопользовательскими онлайн-сервисами.

Тем не менее, в этом году было несколько крупных релизов. К вышеупомянутым Baldur's Gate 3, Hogwarts Legacy, Armored Core VI: Fires of Rubicon, Sons of the Forest и Starfield в платиновой категории присоединились Remnant II, ремейк Resident Evil 4, Street Fighter 6, Cities Skylines II, Payday 3, Star Wars Jedi Survivor, и FC24 от EA. Многие из этих игр оказались в серебряной или бронзовой категории в общем списке самых продаваемых игр.

Если вам интересно, зайдите на страницу Steam лучшее за 2023 год, чтобы посмотреть, но при этом убедитесь, что вы не вошли в Steam, потому что любые игры которые вы отметили как "игнорируемые", будут скрыты с этой страницы, поэтому либо выйдите из системы, либо откройте ее в окне инкогнито.