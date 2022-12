За каждый из них придётся выложить энную сумму денег.

Вышедшая 28 октября 2022 года Call of Duty: Modern Warfare II на всех актуальных платформах(PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series X/S) продолжает набирать обороты, а разработчики успешно пытаются это монетизировать. Так Activision Blizzard добавили в свою игру облик футболиста Лионеля Месси, за который может поиграть каждый, заплативший 20 долларов. К приобретению доступны и облики двух других популярных футболистов - Неймара и Поля Погба.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare II оказался финансово успешным, так за 10 дней разработчикам удалось заработать более одного миллиарда долларов, установив абсолютный рекорд во всей серии игр Call of Duty, преодолев Call of Duty: Black Ops II, для которой такая сумма оказалась постижима только спустя 15 дней.

Call of Duty: Modern Warfare II получила лестные отзывы от критиков, так её оценка Metascore равна 79/100 баллов на основании 26 рецензий. Игроки же дали оценку в 5.1 баллов из 10, написав 261 отзыв.