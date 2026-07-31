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Nacvark
Starship дрейфовал в Индийском океане в течение пяти дней
Компании пришлось отправить спасательную группу для поиска корабля
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Корабль Starship компании SpaceX продолжал оставаться на поверхности Индийского океана спустя пять дней после завершения своего 13-го испытательного полёта. Компания опубликовала снимок верхней ступени ракеты, сделанный 28 июля, на котором аппарат с обгоревшей теплозащитой спокойно дрейфует в океане у западного побережья Австралии.Источник изображения: SpaceXСам полёт состоялся 24 июля, когда Starship версии V3 успешно вывел на суборбитальную траекторию 20 спутников Starlink нового поколения, после чего выполнил управляемый вход в атмосферу и совершил самое мягкое приводнение за всю историю программы. В отличие от предыдущих испытаний, когда корабли быстро разрушались после контакта с водой, нынешний аппарат сохранил целостность и продолжил передавать телеметрию, что стало важным достижением для программы создания полностью многоразовой ракеты.

Сохранность Starship после приводнения позволит инженерам впервые подробно изучить состояние теплозащитного покрытия и конструкции корабля после полного цикла полёта. Полученные данные помогут оценить износ теплозащиты и приблизить SpaceX к реализации концепции быстрого повторного использования ракеты.

Очевидно, что дрейф 52-метрового корабля в Индийском океане нельзя назвать положительным сценарием для судоходства. На фоне столь продолжительного дрейфа компании пришлось отправить спасательную группу для возвращения Starship.

#spacex #starship #индийский океан
Источник: space.com
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