Ученые опубликовали масштабный обзор 411 исследований, показав, что добыча речного песка и гравия для строительства превышает естественное восполнение в разы.

Речной песок оказался не таким бесконечным ресурсом, как казалось. Международная группа ученых проанализировала данные за последние 50 лет и пришла к выводу: человечество вычерпывает реки быстрее, чем природа успевает их восполнять. Особенно остро проблема стоит в Юго-Восточной Азии, где строительный бум приводит к истощению речных отложений с катастрофической скоростью.

Фото: ScienceAlert

В дельте Меконга, протекающего по территории Вьетнама, Камбоджи и Лаоса, одна баржа с краном способна вынуть 300 кубометров песка всего за три часа. При этом естественный прирост осадков составляет 6,18 мегатонны в год, а добыча превышает эту цифру почти в 12 раз. С 2015 по 2022 год из реки извлекли 366 миллионов кубометров песка, из-за чего русло углубилось в среднем на полметра. Это привело к обрушению более 1800 домов на берегах только за два года, а к 2023 году насчитывалось уже 585 крупных участков эрозии.

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Если темпы сохранятся, к 2035 году песка во вьетнамской части Меконга не останется вовсе. Похожая ситуация складывается в Китае (озеро Поян видно из космоса), Индии, Бразилии и даже во Франции, где карьеры на Сене, вырытые в прошлом веке, до сих пор видны как озера.

Речной песок ценится за шероховатые гранулы, которые хорошо сцепляются в бетоне и асфальте. Пустынный песок слишком гладкий, а морской — соленый и разъедает арматуру. Ученые призывают вводить сезонные ограничения добычи, усилить контроль и внедрять системы мониторинга, иначе строительный ресурс, на котором держится вся инфраструктура, может закончиться быстрее, чем ожидалось.