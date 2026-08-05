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Global_Chronicles

Текст опубликован в личном блоге и его автор не имеет отношения к администрации сайта

Новый электровелосипед MapFour Roam имеет две подвески, ремень Michelin и батарею 720 Вт·ч
Немецкая компания MapFour представила электровелосипед Roam с карбоновым ремнем Michelin вместо традиционной цепи и пятискоростной планетарной втулкой в заднем колесе.
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Немецкая компания MapFour пополнила линейку электровелосипедов моделью Roam, ориентированной на туристические поездки по пересеченной местности. Производитель предлагает два варианта рамы: классическую ромбовидную и заниженную (версия ST).

©MapFour

Велосипед оснащен двумя подвесками: передняя вилка с ходом 100 мм и задний амортизатор с ходом 60 мм. Центральный мотор Mivice X700 выдает крутящий момент до 100 Нм, датчик крутящего момента регулирует мощность в зависимости от усилия педалирования. Батарея емкостью 720 Вт·ч обеспечивает запас хода. Привод — карбоновый ремень Michelin, вращающий пятискоростную планетарную втулку Shimano Nexus. Вес велосипеда достигает 34 кг в зависимости от версии рамы.

Electrek выбрала 29 лучших электровелосипедов августа 2026 года от $799 до премиум-сегмента в $6999

©MapFour

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В стандартную комплектацию входят крылья, багажник и подножка. Программное обеспечение RideGuard предлагает GPS-отслеживание, разблокировку через смартфон и пошаговую навигацию. Цена — 2599 евро (ок. 243 000 руб.), розничная — 2799 евро (ок. 262 000 руб.).

©MapFour

#внедорожник #туризм #электровелосипед #e-bike #mapfour #roam #двухподвес #карбоновый ремень
Источник: notebookcheck.net
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