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Немецкая компания MapFour представила электровелосипед Roam с карбоновым ремнем Michelin вместо традиционной цепи и пятискоростной планетарной втулкой в заднем колесе.

Немецкая компания MapFour пополнила линейку электровелосипедов моделью Roam, ориентированной на туристические поездки по пересеченной местности. Производитель предлагает два варианта рамы: классическую ромбовидную и заниженную (версия ST).

©MapFour

Велосипед оснащен двумя подвесками: передняя вилка с ходом 100 мм и задний амортизатор с ходом 60 мм. Центральный мотор Mivice X700 выдает крутящий момент до 100 Нм, датчик крутящего момента регулирует мощность в зависимости от усилия педалирования. Батарея емкостью 720 Вт·ч обеспечивает запас хода. Привод — карбоновый ремень Michelin, вращающий пятискоростную планетарную втулку Shimano Nexus. Вес велосипеда достигает 34 кг в зависимости от версии рамы.

©MapFour

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В стандартную комплектацию входят крылья, багажник и подножка. Программное обеспечение RideGuard предлагает GPS-отслеживание, разблокировку через смартфон и пошаговую навигацию. Цена — 2599 евро (ок. 243 000 руб.), розничная — 2799 евро (ок. 262 000 руб.).

©MapFour