Некоторые исследователи уже задумываются об этом

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) продолжается, а его «физическое воплощение» через робототехнику, которая может взаимодействовать с окружающим миром, является следующим этапом. Как сообщает издание TechCrunch, использование мозговых волн может стать привести к прорыву в этой области. Источник изображения: ChatGPTВ частности, мозговые волны, фиксируемые во время выполнения различных физических действий, могут стать материалом для обучения ИИ. Такой подход позволит ИИ лучше понимать намерения человека, последовательность движений и причины принятия решений, а не просто копировать внешнее поведение.

Одной из компаний, работающих над подобными технологиями, является британский стартап Encord, который специализируется на подготовке данных для обучения моделей физического ИИ. Вместо простых видеозаписей инженеры создают детально размеченные наборы данных, описывая каждое действие человека. По оценке генерального директора компании Варуна Велмуругана, такие тщательно аннотированные данные могут быть примерно в сто раз ценнее для обучения специализированных ИИ-моделей, чем неструктурированные записи с камер, которые обычно используются.

Исследователи считают, что сочетание видеозаписей, описаний действий и информации о работе мозга в будущем позволит ИИ-моделям лучше понимать мотивацию и ход действий человека, когда он выполняет какое-то физическое действие.