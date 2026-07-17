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Илон Маск купил энергокомпанию за $1 млрд для обеспечения электроэнергией дата-центров xAI
Власти США неоднократно призывали операторов дата-центров самостоятельно обеспечивать себя электроэнергией
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Основатель SpaceXAI Илон Маск (Elon Reeve Musk) приобрёл энергетическую компанию APR Energy примерно за 1 миллиард долларов, чтобы обеспечить электроснабжение быстро растущей инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ) xAI. В частности, речь идёт о крупном дата-центре Colossus, вычислительные мощности которого покрывают в том числе потребности других компаний.Источник изображения: ChatGPTAPR Energy владеет парком мобильных газовых и дизельных турбин общей мощностью свыше 1 ГВт, предназначенных для оперативного развёртывания автономных электростанций. Нюанс лишь в том, что про возобновляемые источники энергии речи не идёт. Эко-активисты неоднократно критиковали xAI за газовые турбины на дата-центров, но та, в свою очередь, объясняла это как временное решение в условиях нехватки электроэнергии.

Покупка произошла на фоне растущего дефицита электроэнергии для крупных центров обработки данных, вызванного стремительным развитием. Сделка также соответствует призывам властей США к операторам дата-центров самостоятельно думать, как запитывать ИИ-инфраструктуру, чтобы не перегружать энергетическую систему и не провоцировать рост цен на электроэнергию.

#илон маск #xai #spacexai
Источник: tomshardware.com
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