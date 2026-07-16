Компания расширяет своё влияние на рынке доставки в том числе за счёт поглощения конкурентов

Компания Uber, известная как ведущий поставщик услуг такси во всём мире, готовится приобрести немецкую компанию Delivery Hero, которая является лидером на рынке доставки еды в Европе. По данным Financial Times, стоимость сделки оценивается в 12,5 миллиардов евро. При условии, что рыночная капитализация Delivery Hero составляет всего лишь 11,6 миллиардов евро. Источник изображения: Reuters

URL изображенияОжидается, что Uber планирует расширить сеть доставки еды Uber Eats в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии и Латинской Америке в том числе за счёт поглощения местных компаний. Однако такой подход может столкнуться с сопротивлением со стороны антимонопольных регуляторов, которые, очевидно, выступают против попыток иностранных компаний укрепить свой бизнес путём поглощения конкурентов.

Как сообщает Financial Times, о сделке могут объявить уже в четверг. Акции будут проданы по цене 41 евро, в то время как их реальность стоимость на рынке 38 евро. Условия и сроки еще не согласованы и могут измениться, поскольку окончательного соглашения не было пока достигнуто.

Delivery Hero выделит часть своего бизнеса, продав турецкое подразделение Yemeksepeti и несколько европейских операций инвестиционной фирме, чтобы ограничить географическое совпадение с Uber и снизить потенциальную заинтересованность антимонопольных регуляторов.