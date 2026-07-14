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Nacvark
Геймер отсудил у Microsoft заблокированный Xbox-аккаунт с библиотекой игр
Ему даже удалось добиться компенсации в размере $400
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Суд в Бразилии обязал Microsoft восстановить доступ пользователю к его учётной записи Xbox и всей цифровой библиотеке игр после того, как компания заблокировала аккаунт из-за взлома. Кроме того, корпорация должна выплатить геймеру компенсацию в размере 400 долларов США в переводе на местную валюту.Источник изображения: ChatGPTИстория началась несколько месяцев назад, когда злоумышленники получили доступ к учётной записи пользователя под ником Ordo_Liberal. После обнаружения подозрительной активности Microsoft не восстановила аккаунт, а навсегда заблокировала его, сославшись на внутренние правила безопасности. По словам владельца учётной записи, служба поддержки фактически предложила ему создать новый аккаунт и заново приобрести все ранее купленные игры.

Пользователь решил обратиться в суд, воспользовавшись бразильским законодательством о защите прав потребителей. Суд постановил, что Microsoft обязана в течение 15 дней полностью восстановить доступ к аккаунту и всем цифровым покупкам. За каждый день просрочки компании грозит дополнительный штраф.

Хотя решение распространяется только на конкретное дело и не создаёт обязательного судебного прецедента за пределами Бразилии, оно привлекло внимание игровой индустрии. На фоне перехода Microsoft и Sony к цифровой дистрибуции пользователи всё чаще выражают опасения, что могут потерять доступ к купленным играм в случае блокировки аккаунта или изменения политики компаний. Не исключено, что это дело может привести к похожим судебным процессам в других странах, а они, в свою очередь, станут поводом для более широкого прецедента.

#microsoft #xbox
Источник: engadget.com
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