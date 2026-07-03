Компания призывает другие ИИ-стартапы к аналогичному шагу

Компания OpenAI обсуждает возможность передачи 5% своей доли правительству США в рамках создания государственного фонда национального благосостояния, который мог бы получать выгоду от стремительного развития искусственного интеллекта (ИИ). По данным Financial Times, инициатива рассматривается как один из вариантов укрепления сотрудничества с администрацией президента Дональда Трампа. Источник изображения: Reuters

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Источники издания утверждают, что предложение предусматривает призыв других ИИ-стартапов к аналогичному решению. Передача части акций в государственный фонд позволила бы американским гражданам косвенно участвовать в росте стоимости технологических компаний, получая выгоду от развития отрасли. При этом конкретный механизм реализации инициативы пока не определён, а обсуждения находятся на ранней стадии.

Идея перекликается с ранее созданной программой OpenAI «под названием ndustrial Policy for the Intelligence Age, в которой компания предлагала создать государственный инвестиционный фонд для поддержки ИИ-индустрии. Согласно документу, доходы такого фонда могли бы распределяться среди населения, обеспечивая более широкое участие граждан в экономических преимуществах технологической революции. Таким образом OpenAI хочет повысить заинтересованность обычных людей развитием ИИ.

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Если инициатива получит дальнейшее развитие, она станет беспрецедентным примером, когда частная компания отдаёт часть своего капитала государству для совместного развития. Однако пока о практической реализации решения говорить рано, поскольку инициатива тесно пересекается с национализацией и может потребовать одобрения со стороны Конгресса США.