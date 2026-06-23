По мнению властей, это позволит увеличить ВВП страны на 12% к 2030 году

Правительство Индонезии планирует искусственный интеллект в некоторые государственные программы, включая программу бесплатного питания стоимостью 15 миллиардов долларов. Об этом сообщает издание Reuters, ознакомившееся с содержанием президентского указа.

Ожидается, что ИИ будет использоваться в том числе для создания региональных меню, контроля гигиены на кухнях и прогнозирования спроса на продукты в вышеупомянутой программе бесплатного питания. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПо мнению индонезийских властей, такие расходы на ИИ позволят увеличить ВВП страны на 12% к 2030 году. В отличие от Сингапура и Малайзии, в Индонезии тратят на ИИ-инфраструктуру не так много денег. Однако новый президентский указ внесёт изменения в ситуации, поскольку направлен на повышение конкурентоспособности Индонезии в использовании ИИ на региональном и глобальном уровнях.

При этом местные эксперты объясняют, что Индонезия не в состоянии быть полноценным разработчиком ИИ или владельцем крупных вычислительных мощностей. Вместо этого Джакарта может лишь потреблять ИИ-решения, продаваемые иностранными компаниями.