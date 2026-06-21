В настоящее время передовой ИИ разрабатывается преимущественно США

В Европейской комиссии объявили консорциум EUROPA, возглавляемый итальянской компанией Domyn, ответственным за созданием открытый модели искусственного интеллекта (ИИ) на всех 24 официальных языках Европы. Источник изображения: Reuters

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Основная цель инициативы – усиление технологической независимости Европы в сфере продвинутого ИИ. В Брюсселе подчёркивают, что ИИ-модель должна разрабатываться на европейской инфраструктуре и быть доступной для бизнеса, исследователей и государственных учреждений по всему Европейскому союзу. Сама инициатива была запущена в феврале 2026 года. Участникам предложили разработать ИИ-модель с более чем 400 миллиардами параметров, то есть масштабом, который Европейская комиссия сравнивает с наиболее передовыми ИИ-моделями.

Вице-президент Европейской комиссии по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен заявила, что EUROPA должна показать способность Европы конкурировать с ведущими ИИ-стартапами, сохраняя принципы открытости, доверия и стратегической автономии.

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В настоящее время передовые ИИ-модели разрабатываются США и ориентированы в первую очередь на английский язык. Даже китайский DeepSeek делает акцент на китайский и английский языки.