Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance уже со следующего месяца может прекратить свою деятельность в Европейском союзе. Как сообщает издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, компания может лишиться разрешения на обслуживание европейских клиентов.По данным издания, новые правила Европейского союза требуют от криптобирж получать лицензию на работу. Однако, как утверждают источники Reuters, заявка Binance с большой вероятностью будет отклонена регулятором из Греции, что фактически закроет Binance путь к сертификации в остальных странах Европейского союза.
При этом Reuters не имеет информации о том, почему греческий регулятор хочет отклонить заявку Binance. Сама компания убеждает в том, что все требования греческого регулятора выполнила и близится к одобрению заявки на работу в Европейском союзе.
Как известно, новое европейское законодательство требует от критобирж продемонстрировать достаточный уровень защиты клиентов, раскрытия информации и надзора за операциями. Вероятно, один из этих пунктов может не удовлетворить греческого регулятора, что станет причиной для отклонения заявки.