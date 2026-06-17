По данным Reuters, есть риск того, что криптобиржа не получит лицензию на работу

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance уже со следующего месяца может прекратить свою деятельность в Европейском союзе. Как сообщает издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, компания может лишиться разрешения на обслуживание европейских клиентов. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПо данным издания, новые правила Европейского союза требуют от криптобирж получать лицензию на работу. Однако, как утверждают источники Reuters, заявка Binance с большой вероятностью будет отклонена регулятором из Греции, что фактически закроет Binance путь к сертификации в остальных странах Европейского союза.

При этом Reuters не имеет информации о том, почему греческий регулятор хочет отклонить заявку Binance. Сама компания убеждает в том, что все требования греческого регулятора выполнила и близится к одобрению заявки на работу в Европейском союзе.

Как известно, новое европейское законодательство требует от критобирж продемонстрировать достаточный уровень защиты клиентов, раскрытия информации и надзора за операциями. Вероятно, один из этих пунктов может не удовлетворить греческого регулятора, что станет причиной для отклонения заявки.