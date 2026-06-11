Главные опасения связаны с возможной обработкой клиентских данных и конфиденциальной информации

Microsoft ограничивает использование сотрудниками новой модели искусственного интеллекта (ИИ) Claude Fable 5 от Anthropic из-за требований к хранению данных. Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на собственные источники. Источник изображения: ChatGPTПо данным издания, юристы Microsoft изучают изменения в политике Anthropic, прежде чем решить, можно ли разрешить внутреннее использование модели. Основное опасение обусловлено возможной обработкой клиентских данных и конфиденциальной информации. Согласно обновлённой политике Anthropic в отношении Fable 5, пользовательские запросы и ответы модели хранятся 30 дней.

Если компания с её алгоритмами решат, что запрос и ответы нарушают правила использования – сроки хранения данных продлеваются до двух лет.

Anthropic когда представила Fable 5, официально признала, что в 5% чатах алгоритмы нечаянно помечали запросы как нарушающие внутреннюю политику и, соответственно, они будут храниться в её базе до двух лет. Для обычного пользователя это мало о чём говорит, если он не пытался использовать ИИ во вредоносных намерениях, но для крупной компании такой сценарий не самый подходящий, ведь её конфиденциальные запросы, например, по доработке какого-то сервиса, будут в течение долгого времени храниться и отслеживаться.