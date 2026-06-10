Провинция Альберта располагает одним из крупнейших месторождений газа

Провинция Альберта в Канаде, имеющая существенные запасы природного газа, пытается привлечь строительство центров обработки данных в регион. Канадские власти продвигают дешёвый природный газ как ключевое преимущество в борьбе за инвестиции в дата-центры. Источник изображения: Gemini AIВласти рассчитывают, что обилие топлива, холодный климат и доступные земельные участки помогут привлечь технологические компании и снизить их расходы на электроэнергию и охлаждение. Провинция также хочет создать новый рынок сбыта для местных газодобытчиков, которые в последние годы сталкивались с переизбытком предложения и низкими ценами.

Министр технологий Альберты Нейт Глубиш назвал дата-центры «цифровыми трубопроводами» и «цифровыми НПЗ», которые способны заработать больше благодаря дешёвому газу. Нюанс в том, что такая риторика идёт вразрез климатический целей правительства Канады, которое призывает использовать для развития ИИ экологически чистую энергию.

В настоящее время на долю Альберты приходится примерно 60% добычи газа в Канаде. При этом канадское правительство также работает над развитием возобновляемых источников энергии.