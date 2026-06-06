Китайская судостроительная компания Jiangnan Shipyard считает, что их концепция поможет снизить выбросы

Китайская судостроительная компания Jiangnan Shipyard представила концепцию крупного плавучего острова с ядерной энергетической установкой, который может стать новым элементом глобальной морской логистики. Платформа задумана как морской контейнерный терминал, узел перегрузки и станция энергоснабжения для судов, работающих с низким или нулевым уровнем выбросов. Источник изображения: ChatGPT

Ключевым источником энергии должны стать реакторы на расплавленных солях. В таких установках жидкая соль используется как теплоноситель и элемент энергетического цикла, что позволяет накапливать большие объемы тепловой энергии и снижать зависимость от традиционной водяной системы охлаждения. По замыслу разработчиков, это сделает платформу устойчивым автономным энергетическим центром в открытом море.

Проект также предусматривает использование солнечных панелей, ветряных турбин, модулей производства водорода, систем синтеза «зелёного» топлива и блока электроснабжения. Такой комплекс компания описывает как «нулевое углеродное сердце» будущего морского хаба, объединяющего портовую инфраструктуру, энергетику, перевалку грузов и обслуживание судов.

реклама

Jiangnan Shipyard представила идею на международной выставке Posidonia в Греции. Компания считает, что подобные плавучие комплексы могут помочь мировой судоходной отрасли ускорить переход к снижению выбросов. Пока речь идет о проектной концепции, однако она отражает растущий интерес Китая к ядерным морским технологиям и новым форматам океанской инфраструктуры.