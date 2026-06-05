Однако существенных скачков цен не ожидается

Компания TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель полупроводников, подтвердила сохраняющийся высокий спрос на передовые чипы на фоне стремительного развития искусственного интеллекта (ИИ). Генеральный директор компании Вэй Чже-цзя (C.C. Wei) заявил на ежегодном собрании акционеров в Синьчжу, что её клиенты сохраняют оптимизм по поводу перспектив ИИ, а сама TSMC «очень активно» работает над тем, чтобы не стать узким местом в глобальной цепочке поставок. Источник изображения: Reuters

URL изображенияОднако, несмотря на это, компания не исключает повышения цен на свои чипы. При этом глава TSMC подчеркнул, что резких скачков цен, подобных тем, которые наблюдались у некоторых производителей памяти, TSMC намерена избегать.

TSMC продолжает инвестировать 165 миллиардов долларов в строительство новых заводов в Аризоне, но Вэй Чже-цзя предупреждает, что быстро удовлетворить потребности американских клиентов (Apple, NVIDIA и другие) только за счёт производства в США будет сложно. Среди препятствий он назвал задержки с экологическими разрешениями и нехватку стрителей.

В то же время глава TSMC отметил, что Тайвань сохраняет значительное преимущество в ИИ-индустрии благодаря производственной базе, талантам и исследованиям, и в обозримом будущем другим странам будет непросто конкурировать с островом.