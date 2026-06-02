Средства потратят на расширение ИИ-инфраструктуры

Google планирует привлечь 80 миллиардов долларов для финансирования масштабного развития инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ) за счёт продажи акций на эту сумму. Об этом сообщает издание TechCrunch с ссылкой на заявление Alphabet. Источник изображения: ChatGPTПолученные средства будут потрачены на общекорпоративные цели, включая капитальные затраты на масштабирование ИИ-инфраструктуры и глобальных вычислительных мощностей. Увеличивая инвестиции в ИИ, компания стремится расширить свою базовую инфраструктуру для поддержки значительного роста в будущем.

В рамках этого плана акции Google на 10 миллиардов долларов будут проданы в том числе Berkshire Hathaway, крупной глобальной холдинговой компании, которую ранее возглавлял миллиардер Уоррен Баффет.

Ожидается, что Google и другие технологические гиганты потратят в этом году до 700 миллиардов долларов на капитальные вложения в ИИ. Часть средств приходится привлекать за счёт займов и продажи собственных акций, рассчитывая, что инвестиции окупятся и начнут генерировать доход в перспективе.