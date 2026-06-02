Китайская компания разрабатывает передовых роботов

Компания NVIDIA объявила о намерениях по сотрудничеству с китайской Unitree Robotics и другими робототехническими стартами из США, Европы и Южной Кореи для создания человекоподобных роботов.

Основная цель сотрудничества – создание стандартизированной версии робота H2, которую можно будет использовать в различных целях. Китайская компания предоставит корпус робота H2, сингапурская Sharpa – роботизированные руки, а вычислительную платформу и «мозг» устройства обеспечит NVIDIA. Роботов планируют в первую очередь использовать в исследовательских целях, в том числе в Стэнфордском университете и Калифорнийском университете в Сан-Диего. Источник изображения: ChatGPTПримечательно, что объявление о сотрудничестве между Unitree Robotics и NVIDIA произошло на фоне технологической конкуренции США и Китая. Американское правительство считает, что китайский робототехнический стартап связан с военными и властями, поэтому рассматривает запрет на использование этих роботов в США.

В NVIDIA утверждают, что сохранят полный контроль над программным обеспечением, которое будут получать китайские роботы – аналогично с дата-центрами код можно будет просматривать на наличие вредоносных элементов.