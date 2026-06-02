ИИ-модель предназначена для поиска уязвимостей в киберсистемах

В Европейской комиссии сообщили о проведении нескольких продуктивных раундов переговоров с американской компанией Anthropic, разрабатывающей искусственный интеллект (ИИ). Европейские власти обсуждают предоставление им доступа к ИИ-модели Mythos, созданной для поиска уязвимостей в киберсистемах. Источник изображения: ChatGPTНесмотря на первоначальную цель, позже стало понятно, что Mythos может использоваться не только для устранения уязвимостей, но и для их обнаружения в целях кибератак. По этой причине Anthropic предоставила крупным организациям предварительный доступ к своей новой ИИ-модели, чтобы они обнаружили уязвимости и закрыли их до релиза.

Теперь в Европейском союзе хотят, чтобы Anthropic предоставила Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности (ENISA) доступ к Mythos. Европейские чиновники ожидают, что их просьбу удовлетворят после подписания соглашения.

Официально неизвестно, кто именно имеет доступ к ИИ-модели Mythos, но, очевидно, в первую очередь речь идёт о технологических гигантах и инвесторах Anthropic: Google, Microsofty, Amazon и другие.