Компания уже обогнала OpenAI по предварительной оценке

Компания Anthropic, недавно ставшая лидером в области искусственного интеллекта (ИИ), конфиденциально подала заявку на проведение первичного размещения акций (IPO) в США. Этот шаг может сделать компанию одним из главных участников новой волны крупных IPO и усилить конкуренцию с OpenAI. Источник изображения: Reuters

Интерес к размещению Anthropic совпал с ожиданиями вокруг других масштабных IPO. SpaceX Илона Маска готовится начать привлечь около 75 миллиардов долларов при оценке примерно 1,75 триллионов долларов. Если сделка состоится в таких параметрах, она способна стать крупнейшим IPO в истории.

Вышеупомянутая OpenAI также подала заявку на IPO, планируя размещение примерно осенью 2026 года. Вероятно, Anthropic решила закрепить за собой статус ИИ-гиганта, поэтом также подала заявку на проведение IPO, стремясь обогнать конкурента. Официально Anthropic не объявляла о планах по проведению IPO – это лишь конфиденциальная заявка, о которой узнало издание Reuters от своих источников.