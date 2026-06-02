Nacvark
NVIDIA представила линейку RTX Spark, объединяющую процессор и видеокарту
Первые компьютеры с новым чипом должны выйти осенью 2026 года
NVIDIA представила новый чип RTX Spark, который должен перенести возможности искусственного интеллекта (ИИ) напрямую в ноутбуки и настольные ПК. Анонс сделал глава компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang) в Тайбэе накануне выставки Computex.Источник изображения: Reuters
URL изображенияПо данным Reuters, решение создавалось совместно с MediaTek и стало частью более широкой стратегии NVIDIA. RTX Spark рассчитан на локальный запуск ИИ-функций и автономных агентов без постоянной зависимости от облачных дата-центров. В NVIDIA считают, что такие системы изменят привычную модель использования ПК: вместо отдельных приложений пользователи смогут взаимодействовать с персональными ИИ-агентами, которые выполняют задачи на самом устройстве.

Однако для обычного пользователя является главным то, что чип объединяет процессор и видеокарту в единую систему. Решение предусматривает около 20 вычислительных ядер CPU и графическую часть с 6144 ядрами CUDA. Чип поддерживает до 128 ГБ ОЗУ LPDDR5X

Первые компьютеры с новым чипом должны выйти осенью 2026 года. Среди производителей названы Dell, HP, Lenovo, ASUS, Microsoft Surface и MSI. Позже к ним присоединятся Acer и GIGABYTE. Такой список партнёров показывает, что NVIDIA намерена быстро занять место на рынке ИИ-ПК, где уже конкурируют AMD, Intel, Apple и Qualcomm.

#nvidia #rtx #rtx spark #rtx spark superchip
Источник: reuters.com
