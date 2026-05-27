Nacvark
В США хотят построить новые АЭС на оружейном плутонии
Американские власти готовы передать стартапам свои запасы оружейного плутония, если те построят новые реакторы
После завершения Холодной войны и по мере сокращения ядерного арсенала США столкнулись с необходимостью хранения около 100 тонн оружейного плутония. Теперь американские власти нашли ему потенциальное применение – передача операторам атомных электростанций (АЭС), чтобы те использовали его в качестве топлива и заодно решили проблему с утилизацией.Источник изображения: ChatGPTМинистерство энергетики США выбрало пять компаний, с которыми начнут переговоры о поставках части оружейного плутония для питания нового поколения ядерных реакторов. Среди этих стартапов Standard Nuclear, Shine Technologies, Flibe Energy, Exodys и Oklo, в совет директоров которой ранее входил действующий министр энергетики США Крис Райт.

Компания Oklo разрабатывает реактор, способный работать как на традиционном урановом топливе, так и на плутонии. Вышеупомянутая Exodys Energy также работает над гибридным вариантом, который может работать с использованием некоторого количества плутония в составе смешанного оксидного топлива.

Впрочем, эксперты критикуют такие планы. По словам вице-президента неправительственной организации Nuclear Threat Initiative Скотта Рокера, оружейный плутоний – лишь «обуза», от которой нужно навсегда избавиться, а не использовать как топливо.

#сша #аэс #плутоний
Источник: techcrunch.com
