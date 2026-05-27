Профсоюз Samsung Electronics принял условия, предложенные руководством компании

В среду профсоюз Samsung Electronics, куда входят десятки тысяч сотрудников одноимённой компании, проголосовали за соглашение, которое предотвратит крупнейшую забастовку на крупнейшем в мире производстве микросхем памяти. Рабочие приняли предложенное руководством компании соглашение, предусматривающей повышение зарплаты и премий за результаты работы. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПо данным профсоюза, почти 74% из более чем 60 тысяч работников, участвовавших в голосовании, поддержали соглашение с Samsung Electronics. Всем сотрудникам повысят зарплату примерно на 6,2%, а сотрудники подразделения полупроводников могут претендовать на крайне привлекательные премии.

При этом следует подчеркнуть, что первоначальная позиция профсоюза была гораздо жёстче – премиальный фонд, состоящий из процента от операционной прибыли Samsung Electronics, должен распределяться между всеми сотрудниками. В настоящем варианте соглашения премии в таком формате будут получат только те сотрудники, которые участвуют в производстве памяти.

На фоне этого меньший профсоюз, представляющий интересы работников Samsung Electronics в сфере бытовой электроники, подала в суд с требованием заблокировать одобрение соглашения. Маловероятно, что их услышат, ведь Сеул приложил все усилия, чтобы согласовать хотя бы какое-то соглашение между Samsung Electronics и рабочими для предотвращения забастовки.