Компании заключили соглашение о поставках

Компания Qualcomm заключила соглашение с китайской ByteDance, владеющей TikTok, на поставку специализированных чипов для искусственного интеллекта (ИИ), которые будут использоваться дата-центрами. По данным Bloomberg, речь идёт о кастомных ASIC-чипах, которые будут использоваться для работы ИИ-агентов. Источник изображения: ChatGPTКитайская компания активно инвестирует в развитие собственных ИИ-технологий и стремится снизить зависимость от NVIDIA, чьи ИИ-ускорители доминируют на рынке, но остаются ограниченным ресурсом, особенно на фоне экспортных ограничений США в отношении Китая. Qualcomm, по сути, может стать для ByteDance альтернативным поставщиком вычислительной мощности, при этом сами решения должны соответствовать американским экспортным правилам.

Подписанное соглашение уже привело к росту акций Qualcomm, которая может выйти за пределы мобильного сегмента и конкурировать с такими игроками, как Broadcom и Marvell, которые уже активно развивают направление кастомных ИИ-чипов для дата-центров.

Сам факт подписания подобного соглашения в очередной раз демонстрирует, что крупные технологические компании стремятся отказываться от дорогостоящих ИИ-ускорителей NVIDIA, переходя на профильные и доступные решения.