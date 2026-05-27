Nacvark
Reuters: SpaceX подняла цены на Starlink в 5 раз Пентагона из-за Ирана
Цены резко выросли, когда военные начали применять интернет для управления дронами на Ближнем Востоке
Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что компания SpaceX и Министерство обороны США вступили в спор из-за резкого повышения цен на стоимости услуг Starlink. Произошло это на фоне ситуации на Ближнем Востоке, где американские военные стали чаще применять дроны, управляемые с помощью спутникового интернета.Источник изображения: ChatGPTРечь идёт не о гражданской версии интернета Starlink, а о специализированной защищённой связи, используемой в военных целях. Руководство компании настаивает на том, что в условиях текущей ситуации на Ближнем Востоке обслуживание стало сложнее, а значит – дороже.

По данным издания, стоимость одного комплекта оборудования и подключения могла вырасти в несколько раз – с 5 тысяч долларов до 25 тысяч долларов. Несмотря на аргументы SpaceX, чиновники Пентагона сочли повышение цен в текущих условиях несвоевременным, поскольку дроны на спутниковом интернете стали частью стратегии.

Впрочем, как утверждают источники Reuters, военному командованию пришлось согласиться и принять условия SpaceX, ведь у них нет реальной альтернативы Starlink. 

#сша #иран #spacex #starlink #пентагон
Источник: reuters.com
