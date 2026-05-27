Nacvark
В ЕС готовят перераспределение спутниковых частот: компаниям из США ограничат доступ
Starlink и Amazon достанется примерно треть диапазонов, в то время как европейские компании займут большую часть
Европейские компании могут получить приоритетный доступ к большей части радиочастот, предназначенных для будущих спутниковых сетей мобильной связи. Как сообщает Reuters, в Брюсселе рассматривают схему, при которой около двух третей этого ограниченного ресурса будет зарезервировано за европейскими операторами, а оставшаяся часть — распределена между другими международными игроками.Источник изображения: Reuters
URL изображенияРечь идёт о стратегически важном спектре, необходимом для работы спутниковых систем, обеспечивающих мобильную связь, интернет-доступ и защищённые коммуникации. Поводом для пересмотра распределения частот стало истечение в 2027 году действующих лицензий, которыми сейчас пользуются американские спутниковые компании.

Европейский регулятор рассматривает возможность изменить правила доступа к этому ресурсу, чтобы усилить позиции местных компаний на фоне растущей конкуренции в космической отрасли. Инициатива также связана с развитием европейской спутниковой программы IRIS², которая должна стать собственным инфраструктурным проектом Европы в области спутниковой связи. Проект рассматривается как альтернатива зарубежным системам, включая американские сети спутникового интернета Starlink (SpaceX) и Amazon.

#сша #евросоюз #спутниковый интернет
Источник: reuters.com
