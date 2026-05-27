Их получили ряд частных аэрокосмических компаний

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) заключило новые контракты с частными аэрокосмическими компаниями в рамках программы Artemis, направленной на создание постоянных баз на Луне. Источник изображения: Reuters

Одним из главных получателей контрактов стала Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу (Jeff Bezos). В NASA выделили ей около 188 миллионов долларов на подготовку миссии по доставке грузов на поверхность Луны с помощью посадочного модуля Blue Moon Mark 1. Аппарат должен использоваться для транспортировки оборудования и других полезных грузов, необходимых для будущих экспедиций.

Контракты также получили компании Astrolab и Lunar Outpost. Каждая из них займётся разработкой собственных лунных вездеходов нового поколения стоимостью более 200 миллионов долларов. Их планируют использовать как для перемещения астронавтов по поверхности Луны, так и для автономных научных и логистических задач. Создание мобильной техники считается одним из ключевых этапов подготовки к долговременному присутствию человека на Луне.

Отдельный контракт достался Firefly Aerospace, которая должна подготовить роботизированную миссию с доставкой специализированных аппаратов для исследования лунной поверхности. Запуск ожидается примерно в 2028 году.

NASA уделяет внимание сотрудничеству с частными компаниями, стараясь минимизировать расходы на освоение Луны, избежав очередной «лунной гонки» стоимостью десятки миллиардов долларов.