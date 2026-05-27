Компания находится среди бенефициаров ИИ-бума

Во вторник акции американского производителя Micron Technology, выпускающего микросхемы памяти, выросли на 17,4%, в связи с чем рыночная капитализация компании превысила 1 триллион долларов. Компания является одним из ключевых бенефициаров бума в области искусственного интеллекта (ИИ), который вызвал головокружительный спрос на память. Источник изображения: Reuters

Micron, как один из производителей памяти, наравне с SK Hynix и Samsung Electronics извлекает этой ситуации свои бенифиты. Компания продолжает расширять производство памяти, тем самым увеличивая поставки, что привлекает внимание инвесторов.

Примечательным в этой всей ситуации является то, что до недавних пор основными бенефициарами ИИ-бума были вышеупомянутые азиатские компании SK Hynix и Samsung Electronics. Несмотря на усилия американского производителя по наращиванию производства, этого пока недостаточно: Micron заявила, что весь её запас HMB-памяти на 2026 год был зарезервирован. Последнее указывает на то, что крупное снижение цен на память в ближайшие годы ждать не стоит, ведь спрос по-прежнему высокий.