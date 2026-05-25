По данным издания, ключевые покупатели катарского газа продолжают получать его

Катар сохраняет стабильные поставки сжиженного природного газа (СПГ) через Ормузский пролив, несмотря на сохраняющуюся неопределённость на Ближнем Востоке. По данным участников Bloomberg, танкеры продолжают следовать по ключевому маршруту, обеспечивая поставки стратегическим покупателям из Азии и Европы. Источник изображения: ChatGPTОсновными получателями катарского СПГ остаются государства Азии, включая Китай, Японию, Южную Корею и Индию, а также европейские страны, которые в последние годы нарастили закупки ближневосточного газа. Продолжение экспорта в условиях фактической блокады торгового пути говорит о том, что цепочка поставок сохраняет устойчивость, хотя любая эскалация может окончательно её разрушить.

Bloomberg не уточняет, имеет Катар договорённости с властями Ирана о проходе судов или их пропускают из-за поставок в Азию, где находится стратегический партнёр Тегерана – Китай.

Ормузский пролив является стратегически важным для Катара, поскольку через него проходи практически весь экспорт страны. При этом страна также является ключевым экспортёром СПГ, в связи с чем цены на газ во многом зависят от ситуации в Ормузском проливе.

