Президент Франции Эмманюэль Макрон (Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron) объявил о планах Парижа выделить дополнительные 1 миллиардов евро на развитие национальных квантовых технологий. Ещё 550 миллионов евро будут потрачены на развитие европейской программы по полупроводникам для искусственного интеллекта (ИИ) и центров обработки данных. Источник изображения: Reuters

Упомянутые 550 миллионов евро потратят уже не только на французские, но и европейские технологии, связанные с полупроводниками для ИИ. Их направят на финансирование общеевропейской программы, включающей в том числе Францию и Германию, по развитию передовых полупроводниковых технологий и микроэлектроники для снижения зависимости от Азии и США.

Примечательно, что заявление Эмманюэля Макрона совпало с объявлением Дональда Трампа (Donald John Trump) об инвестициях в размере 2 миллиардов долларов в квантовые технологии США. Впрочем, сам Макрон упомянул, что масштаб объявленных инвестиций связан с усилиями стратегических конкурентов, которые не сбавляют оборотов.