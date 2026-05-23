Почтовая служба хочет компенсировать убытки за счёт перспективных инвестиций

Президент Почтовой службы Южной Кореи (Korea Post) Ин-хван Пак, чьи слова приводит издание Reuters, заявил, что его ведомство планирует инвестировать собственные средства в строительство центров обработки данных, специализированных на искусственном интеллекте. Более того, южнокорейская почта хочет строить многоквартирные дома в Европе и Северной Америке. Источник изображения: Reuters

Такая стратегия была выбрана на фоне растущих убытков от предоставления почтовых услуг, включая отправку посылок. При этом южнокорейская почта будет инвестировать не напрямую, а через фонды, которые занимаются объектами недвижимости.

В материале Reuters отмечают, что убыточность почтовых служб – обычное дело для многих стран. В некоторых странах это решают за счёт дотаций из государственного бюджета, а в некоторых почтовым службам приходится самостоятельно думать, откуда брать деньги. В данном случае Korea Post хочет использовать свои денежные активы для инвестиций, которые начнут приносить стабильный доход и покроют убытки от основного рода деятельности.

Однако Ин-хван Пак подчеркнул, что почта является «консервативным инвестором», который не станет вкладывать большие деньги и малоизвестные проекты или высокорисковые активы.