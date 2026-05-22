Затронет это не только готовые решения, но и востребованные ИИ-чипы

В США готовят масштабную инициативу, направленную на резкое расширение экспорта американских технологий в области искусственного интеллекта (ИИ). Речь идёт о попытке усилить глобальные позиции США в сфере ИИ и закрепить технологическое лидерство в конкуренции с Китаем. Источник изображения: Reuters

Согласно проекту, государство планирует задействовать возможности Экспортно-импортного банка США (EXIM) для финансовой поддержки зарубежных сделок. Через этот механизм иностранным покупателям американских ИИ-решений будут предоставляться кредиты, гарантии и страхование, что должно увеличить количество сделок.

Под экспортом ИИ-технологий следует понимать не только услуги американских разработчиков (OpenAI, Anthropic, Gemini и другие), но и продажу оборудования для дата-центров, включая пользующиеся спросом чипы NVIDIA.

При этом на передачу чувствительных технологий останутся в силе. Экспорт некоторых категорий продвинутых ИИ-чипов и решений будет контролироваться Министерством торговли США, особенно в случаях, которые могут затронуть национальную безопасность или усилить военный потенциал конкурирующих стран. Проще говоря, Китай по-прежнему не сможет получить B200 Blackwell и другие передовые чипы. В то же время союзные страны смогут проще приобретать оборудование для строительства собственных дата-центров.