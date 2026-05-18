Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
В Иране хотят взимать плату с Google, Microsoft и Amazon за подводные кабели в Ормузском проливе
По данным CNN, иранские власти также хотят заниматься обслуживанием интернет-кабелей

После того, как Иран заблокировал свободный проход через Ормузский пролив, в Тегеране начали взимать плату за проход определённых торговых судов. Как сообщает издание CNN, приводя слова представителя иранской армии Ибрагима Зольфагари, в планах Ирана также взимать плату с крупных технологических компаний за размещённые на дне интернет-кабелиИсточник изображения: Gemini AIПо данным издания, суть идеи заключается в том, чтобы обязать компании Google, Microsoft, Amazon и другие придерживаться иранского законодательства, а также оплачивать лицензионные сборы за использование подводных кабелей. Более того, иранские власти хотят, чтобы право на обслуживание интернет-кабелей имели только компании из Ирана.

В Google, Microsoft и Amazon пока не отреагировали на подобные заявления. Компании не сообщали о массовых случаях повреждения своих подводных кабелей в акваториях Ближнего Востока. Маловероятно, что компании станут платить лицензионный сбор Ирану, поскольку они находится в юрисдикции правительства США, которое явно положительно не воспримет такие действия.

#microsoft #google #иран #amazon #ормузский пролив
Источник: edition.cnn.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Археологи нашли в Румынии останки элитного аварского воина возрастом 1400 лет и его коня
Мотоцикл BMW Vision K18 — 6 выхлопных труб, 6 фар и гигантский рядный шестицилиндровый двигатель
В Китае представили фотонный квантовый компьютер Jiuzhang 4.0
Эксперт протестировал ПК на Ryzen 5 3600 с RTX 5090 в современных играх
Робот CUREE слушает креветок и следит за барракудами для спасения коралловых рифов
RX 580 в Linux обеспечила более высокий fps в Forza Horizon 6 по сравнению с Windows 11
Крупнейший энергооператор США сообщил о резком росте цен на электроэнергию из-за дата-центров
Один из пролётов Московского скоростного диаметра провис в результате сильного пожара
В играх отмененный Core Ultra 9 290K Plus оказался практически равен Core Ultra 7 270K Plus
Российский производитель микросхем продаёт мерч – пробирки с воздухом из чистого помещения за ₽155
Microsoft исправляет проблему с понижением версии драйверов видеокарт в Windows 11
Ryzen 5 7600X3D и Core Ultra 5 250K Plus сравнили в целом ряде игр
Lamborghini Murcielago SV с изначальной ценой $450 тысяч по прошествии 16 лет продают за $3,7–4 млн
В Балтийском море нашли затонувший советский безэкипажный катер 1938 года постройки
Первые отзывы о фильме «Звёздные войны: Мандалорец и Грогу» оказались неожиданно спорными
Подразделение клавишных Casio не может выйти в прибыль четвёртый год подряд
Процессоры Intel "Razor Lake-AX" получат до 32 графических ядер Xe3
Студент из США использовал батарею от газонокосилки и собрал дроида из «Звёздных войн» за $2800
Студия Fenris Creations представила крупные обновления для EVE Online, EVE Frontier и EVE Vanguard
Поклонники World of Warcraft попрощались с фанатским сервером Turtle WoW после иска от Blizzard

Популярные статьи

Steam Machine за $700 – реальная цена или фантазии поклонников
Antarctic Wallet против Cashinout - какой кошелек для оплаты криптой в магазинах РФ выбрать
Полирую высококачественную систему управления приложениями для Linux и FreeBSD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter