По данным CNN, иранские власти также хотят заниматься обслуживанием интернет-кабелей

После того, как Иран заблокировал свободный проход через Ормузский пролив, в Тегеране начали взимать плату за проход определённых торговых судов. Как сообщает издание CNN, приводя слова представителя иранской армии Ибрагима Зольфагари, в планах Ирана также взимать плату с крупных технологических компаний за размещённые на дне интернет-кабели Источник изображения: Gemini AIПо данным издания, суть идеи заключается в том, чтобы обязать компании Google, Microsoft, Amazon и другие придерживаться иранского законодательства, а также оплачивать лицензионные сборы за использование подводных кабелей. Более того, иранские власти хотят, чтобы право на обслуживание интернет-кабелей имели только компании из Ирана.

В Google, Microsoft и Amazon пока не отреагировали на подобные заявления. Компании не сообщали о массовых случаях повреждения своих подводных кабелей в акваториях Ближнего Востока. Маловероятно, что компании станут платить лицензионный сбор Ирану, поскольку они находится в юрисдикции правительства США, которое явно положительно не воспримет такие действия.