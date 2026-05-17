Nacvark
В Южной Корее пытаются предотвратить забастовку на производстве микросхем памяти Samsung Electronics
Ситуация имеет критически важное значение не только для компании, но и для Сеула, мировой экономики в целом

В этом месяце проходившие переговоры между Samsung Electronics и профсоюзом работником провалились: рабочие не смогли согласовать улучшение условий труда. По этой причине профсоюз объявил 2,5-недельную забастовку, которая фактически парализует мировое производство микросхем памяти и обеспечит новый скачок цен. В Сеуле пытаются предотвратить ситуацию, поскольку она повлияет в том числе на южнокорейскую экономику.Источник изображения: Reuters
URL изображенияЗа неделю до забастовки Samsung Electronics и профсоюз возобновляют переговоры, чтобы добиться соглашения. Позиция руководство стала более мягкой: председатель совета директоров Samsung Electronics Джей Ли принёс извинения перед клиентами и общественностью, а также подтвердил усилия по урегулированию ситуации.

Судя по всему, власти Южной Корее давят на компанию, чтобы она договорилась с рабочими и достигла соглашения по зарплатам. Это подтверждается тем, что министр труда связался с руководством Samsung Electronics после провала переговоров, видимо, пытаясь уговорить продолжить их.

В это время профсоюз рабочих не сбавляет темпы: представители по-прежнему привержены проведению забастовки, если переговоры не принесут соглашения. Отказываться от своих планов профсоюз не намерен даже вопреки возобновившимся переговорам.

#южная корея #samsung electronics #микросхемы памяти
Источник: reuters.com
