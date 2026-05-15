Британский регулятор подозревает компанию в монополизации рынка бизнес-программного обеспечения

Управление по вопросам конкуренции и рынков Великобритании (CMA) сообщило о новом расследовании в отношении американской корпорации Microsoft. Компанию проверяют на момент монополизации рынка бизнес-программного обеспечения путём объединения Windows, Word, Excel, Teams, Copilot и других продуктов. Источник изображения: Reuters

В заявлении CMA подчёркивают, что целью расследования является понять, как развиваются рынки бизнес-программного обеспечения в стране, какая роль в этом у Microsoft и необходимо ли предпринять меры против американской корпорации, чтобы британские компании имели преимущество «выбора, инноваций и конкурентоспособных цен».

Проще говоря, британский регулятор пытается выяснить, не злоупотребляет ли Microsoft своим стратегическим положением на рынке, чтобы зарабатывать больше денег на британских компания, не оставляя им выбора, кроме как пользоваться американским программным обеспечением.

Это уже четвёртое расследование CMA в отношении Microsoft. Представители компании отметили, что стремятся к быстрому и конструктивному сотрудничеству с CMA для содействия в проведении проверки рынка бизнес-программного обеспечения.