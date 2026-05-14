Компания является крупнейшим контрактным производителем электроники для Apple, Google и NVIDIA

После того, как хакерская группировка Nitrogen заявили о взломе Foxconn, компания подтвердила факт кибератаки. Сообщается, что взлом повлиял на её предприятия в Северной Америки, хотя представители компании не раскрывают масштабы возможной утечки. Foxconn является контрактным производителем электроники для Apple, Google и NVIDIA. Источник изображения: Reuters

Хакеры утверждают, что украли около 8 терабайтов данных, включая корпоративную документацию и прочие файлы, связанные в том числе с клиентами.

Foxconn работает над нормализацией всех производственных процессов после взлома, устраняя последствия атаки и укрепления системы безопасности. При этом до сих пор остаётся неизвестно, какую важность представляют украденные у компании файлы. Не исключено, что Nitrogen занимается вымогательством и требует от Foxconn выкуп за отказ от публикации данных в сеть.

Стоит понимать, что Foxconn представляет особую важность для цепочки поставок Apple, поэтому любые её производственные проблемы непосредственно затронут американского производителя телефонов и ноутбуков. По этой причине Foxconn заинтересована в том, чтобы минимизировать последствия хакерской атаки.