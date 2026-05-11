Nacvark
В Норвегии 6-летний мальчик во время экскурсии нашёл 1300-летний меч викингов
Меч направили в Музей культурной истории в Осло

В Норвегии, в коммуне Гран недалеко от Осло, 6-летний мальчик нашёл в поле меч викингов, которому предварительно около 1,3 тысячи лет. Мальчик нашёл древний меч во время экскурсии поблизости территории музея. По его словам, меч был покрыт ржавчиной и грязью, поэтому он решил поднять его и осмотреть, что это такое.Источник изображения: Anna McLoughlin / Innlandet fylkeskommune

Как выяснилось, это действительно древний однолезвийный меч, которые использовались во время ранней эпохи викингов. В отличие от более новых мечей, этот наносил рубящие удары и был предназначен в первую очередь для сражений.

Мальчик и его класс решили обратиться к археологам, передав находку им. Найденный меч доставили в Осло, в Музей культурной истории, а его подлинность ещё предстоит подтвердить. В том случае, если его 1300-летняя давность подтвердится – это будет один из немногих хорошо сохранившихся образцов.

Буквально неделю назад в Норвегии археологи нашли крупнейший в мире клад викингов, состоявший почти из трёх тысяч серебряных монет. На месте обнаружения продолжили раскопки для поиска других монет.

#археология #норвегия #викинги
Источник: nrk.no
