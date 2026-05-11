Однако не всё так радужно, как могло показаться

В Китае существует «серый рынок» доступа к инструментам на основе искусственного интеллекта (ИИ) Claude AI от Anthropic. Как сообщает Tom`s Hardware, продажа доступа к флагманским ИИ-моделям Claude происходит через сеть неофициальных посредников, причём со скидкой до 90%. Источник изображения: Claude AI (Anthropic)Нюанс в том, что это не прямой доступ к Claude AI, то есть никакого аккаунта с платным тарифом на официальном сайте у пользователя не будет. Вместо этого он будет использовать сторонний сервис, который якобы предоставляет доступ к Claude. На деле – подключена более слаба ИИ-модель под видом Claude AI или вычисления происходят на аккаунтах с бесплатным тарифом или вовсе украденных.

Все запросы пользователей проходят через сторонние серверы, где они могут сохраняться, анализироваться и потенциально использоваться без согласия владельцев данных. Это также создаёт дополнительные риски для пользователей, ведь исходный код или корпоративные документы не защищены.

Однако порой такие предложения привлекают пользователей, ведь текущие цены на платные тарифы для профессиональных целей достигают 200 евро для рынка СНГ. Не говоря уже о том, что тот же Claude AI недоступен для российских пользователей.