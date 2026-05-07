Компания получит дополнительные 300 МВт вычислительных мощностей

Компания Anthropic достигла соглашения со SpaceX, принадлежащей Илону Маску (Elon Reeve Musk), об использовании её вычислительных ресурсов для развития собственных инструментов на базе искусственного интеллекта (ИИ). Ситуация примечательна тем, что Маск, критиковавший Anthropic, фактически согласился помочь своим конкурентам. Источник изображения: Reuters

Anthropic будет использовать всю вычислительную мощность комплекса Colossus 1 компании SpaceX в Мемфисе, штат Теннесси, где размещено более 220 тысяч ускорителей NVIDIA. Это позволит компании расширить свои вычислительные мощности на 300 мегаватт в течение всего лишь месяца.

Для Anthropic это действительно важное соглашение, учитывая, что за последние месяцы спрос на её продукты значительно возрос. SpaceX же получает себе в партнёры перспективную компанию, что особенно важно на фоне предстоящего IPO.

На этом фоне Anthropic объявила об увеличении лимитов 5-часового окна для платных тарифов, что теоретически позволяет пользователям дольше использовать её чат-бот Claude. Нюанс в том, что недельные лимиты не изменились, поэтому пользователь ещё быстрее столкнётся с израсходованием всех токенов.