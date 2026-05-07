Компания Microsoft рассматривает возможность отсрочки или отказа от достижения своих климатических целей к 2030 году. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Компания планировала к началу следующего десятилетия полностью перейти к использованию безуглеродной электроэнергии, заключив многочисленные соглашения с «зелёными» поставщиками – владельцами солнечных панелей и ветряных турбин. Однако в эпоху искусственного интеллекта (ИИ), когда центры обработки данных требуют колоссального количество электроэнергии, только традиционные источники генерации могут покрыть потребности. Источник изображения: Reuters

Представитель Microsoft отметил, что компания по-прежнему пытается достигнуть своих климатических целей. Из недавних решений в этом направлении – подписанное соглашение с We Energies о подключении 1,2 гигаватт генерации к 2028 году. В то же время ожидается, что новые дата-центры будут потреблять до нескольких гигаватт электроэнергии. Проще говоря, даже таких соглашений достаточно, чтобы покрыть все потребности крупных технологических компаний в электроэнергии, учитывая спрос на ИИ.