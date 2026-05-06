Платим блогерам
Nacvark
В Китае запустили самую большую в мире плавучую ветряную турбину
Она может генерировать до 16 МВт электроэнергии

В прибрежных водах города Янцзян, провинция Гуандун (южная часть Китая), была завершена установка плавучей ветряной турбины Three Gorges Pilot, которая стала крупнейшей в мире одноблочной плавучей офшорной турбиной по мощности.Источник изображения: CCTV
URL изображенияОбъект имеет установленную мощность 16 мегаватт и состоит из трёх основных частей: самой турбины, полупогружной плавучей платформы и новой системы якорного крепления. Конструкция предназначена для работы в глубоководных районах, где невозможно использовать традиционные стационарные морские турбины.

По данным разработчиков, диаметр ротора составляет 252 метра, а высота конструкции по вершине лопасти превышает 270 метров. Турбина установлена примерно в 70 км от побережья. Ожидается, что установка будет вырабатывать около 44,65 млн кВт/ч электроэнергии в год, чего достаточно для обеспечения примерно 24 тысяч домов.

Проект реализован корпорацией China Three Gorges и рассматривается как демонстрация развития технологий плавучей ветроэнергетики в Китае. Преимуществом таких плавучих платформ является то, что их можно использовать недалеко от отдалённых архипелагов или островов.

#китай #ветряная турбина #ветряная электростанция
Источник: x.com
